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Бойовики один раз обстріляли сили АТО, втрат немає

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 березня. УНН. З початку доби бойовики здійснили один обстріл позицій сил АТО, втрат серед українських військових немає. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-центр штабу АТО, передає УНН.

“Сьогодні напруга вздовж лінії зіткнення ослабла. Від початку доби зафіксовано 1 обстріл позицій наших оборонців з боку російсько-окупаційних військ. Унаслідок цих дій не постраждав жоден український захисник”, — йдеться у повідомленні.

На луганському напрямку противник з 82-мм мінометів обстріляв опорні пункти сил АТО у районі Світлодарська.

“На інших ділянках нашої оборони порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Незважаючи на відносне затишшя, українські підрозділи продовжують пильно стежити за зміною обстановки та перебувають у повній готовності адекватно діяти, якщо противник вдасться до збройних провокацій”, — зазначили у штабі АТО.

Нагадаємо, протягом минулої доби на Донбасі жоден військовослужбовець Збройних сил України не був поранений.

Українські Національні Новини

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