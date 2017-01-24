Боевики обстреливают населенные пункты под видом украинских войск - "Информационное сопротивление"

"С целью дискредитации Вооруженных Сил Украины командование "1-го АК ДНР" и "2-го АК ЛНР" продолжает отдавать приказы на обстрелы населенных пунктов на подконтрольной им территории под видом украинских войск. Прикрытием для подготовки и организации этих преступлений стали артиллерийские учения в обоих "армейских корпусах", количество которых резко возросло в январе этого года с началом инспекций со стороны Центра территориальных войск Южного военного округа ВС России", - говорится в сообщении.

С 10 по 21 января состоялись обстрелы в таких населенных пунктах: Ирмино и Алмазная - учения артиллерии "6-й омсп 2-го АК ЛНР" (Кадиевка) Макеевка, Харцызск - батарейные учения в отдельной артиллерийской бригаде "1-го АК ДНР" (Донецк) Первомайск, Ирмино и Голубовка - учения гаубичной самоходно-артиллерийской и реактивной батарей "4-й омсбр 2-го АК ЛНР" (Алчевск).

Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в зоне АТО ранены двое украинских военных.