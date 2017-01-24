Бойовики обстрілюють населені пункти під виглядом українських військ - "Інформаційний спротив"
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Бойовики з метою дискредитації Збройних сил України під виглядом українських військ ведуть обстріли по населених пунктах на підконтрольній їм територій. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив координатор групи “Інформаційний спротив” Дмитро Тимчук, передає УНН.
“З метою дискредитації Збройних Сил України командування „1-го АК ДНР“ і „2-го АК ЛНР“ продовжує віддавати накази на обстріли населених пунктів на підконтрольній їм території під виглядом українських військ. Прикриттям для підготовки і організації цих злочинів стали артилерійські навчання в обох „армійських корпусах“, кількість яких різко зросла в січні цього року з початком інспекцій з боку Центру територіальних військ Південного військового округу ЗС Росії”, — йдеться у повідомленні.
З 10 по 21 січня відбулися обстріли у таких населених пунктах: Ірміно та Алмазна — навчання артилерії “6-ї омсп 2-го АК ЛНР” (Кадіївка); Макіївка, Харцизьк — батарейні навчання в окремій артилерійській бригаді “1-го АК ДНР” (Донецьк); Первомайськ, Ірміно та Голубівка — навчання гаубичної самохідно-артилерійській і реактивної батарей “4-ї омсбр 2-го АК ЛНР” (Алчевськ).
Як повідомляв УНН, за минулу добу у зоні АТО поранено двох українських військових.