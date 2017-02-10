Боевики обстреливали Красногоровку с "Градов" и минометов - штаб

"Российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим тишины. С гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия они обстреливали Гнутово, Павлополь, Широкино, Водяное. Захватчики применяли РСЗО БМ-21 Град, танки и минометы различных калибров, обстреливая наши позиции в районе Красногоровки ", - сообщили в пресс-центре штаба.

Также в сообщении отметили, что на донецком направлении из 120 миллиметровых минометов обстреливали Авдеевку, а из гранатометов и стрелкового оружия - Новгородское, Невельское, Луганское и Зайцево. По нашим позициям в районе Авдеевки и Верхнеторецком огонь вел снайпер. На луганском - из 120 миллиметровых минометов обстреливали Крымское, а Новозвановку из гранатометов и стрелкового оружия.

"В целом зафиксировано 34 обстрелы. Потерь среди наших военных нет ", - добавили в пресс-центре штаба.

Напомним, 9 февраля в зоне проведения АТО боевики 61 раз обстреляли позиции украинских военных .