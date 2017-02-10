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Бойовики обстрілювали Красногорівку з "Градів" і мінометів – штаб

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 лютого. УНН. Протягом дня бойовики з "градів", танків та мінометів обстрілювали позиції українських військових у районі Красногорівки, передає УНН з посилання на прес-центр штабу АТО.

Бойовики обстрілювали Красногорівку з "Градів" і мінометів – штаб

“Російсько-окупаційні війська вкотре порушили режим тиші. З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї вони обстрілювали Гнутове, Павлопіль, Широкине, Водяне. Загарбники застосовували РСЗВ БМ-21 Град, танки та міномети різних калібрів, обстрілюючи наші позиції в районі Красногорівки”, — повідомили у прес-центрі штабу.

Також у повідомленні зазначили, що на донецькому напрямку зі 120 міліметрових мінометів обстрілювали Авдіївку, а з гранатометів та стрілецької зброї — Новгородське, Невельське, Луганське та Зайцеве. По наших позиціях в районі Авдіївки та Верхньоторецького вогонь вів снайпер. На луганському — зі 120 міліметрових мінометів обстрілювали Кримське, а Новозванівку з гранатометів та стрілецької зброї.

“Загалом зафіксовано 34 обстріли. Втрат серед наших військових немає”, — додали у прес-центрі штабу.

Нагадаємо, 9 лютого у зоні проведення АТО бойовики 61 раз обстріляли позиції Українських військових.

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