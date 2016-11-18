Боевики обстреляли из 120 миллиметровых минометов Луганское - штаб
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Сегодня боевики обстреляли из 120 миллиметровых минометов Луганское, передает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
"На Донецком направлении оккупанты из минометов 120 калибра обстреляли Луганское. С гранатометов, крупнокалиберных пулеметов - Авдеевку", - отметили в штабе.
При этом на Луганщине из минометов, гранатометов и стрелкового оружия боевики обстреляли Крымское и Желтое.
Как сообщал УНН, с начала суток боевики 26 раз обстреляли силы АТО .