Бойовики обстріляли зі 120 міліметрових мінометів Луганське – штаб
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Сьогодні бойовики обстріляли зі 120 міліметрових мінометів Луганське, передає УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.
"На Донецькому напрямку окупанти з мінометів 120 калібру обстріляли Луганське. З гранатометів, великокаліберних кулеметів – Авдіївку", - зазначили в штабі.
При цьому на Луганщині з мінометів, гранатометів і стрілецької зброї бойовики обстріляли Кримське та Жовте.
Як повідомляв УНН, з початку доби бойовики 26 разів обстріляли сили АТО.