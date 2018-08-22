Боевики обстреляли Зайцево: разрушен жилой дом
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. Незаконные вооруженные формирования обстреляли населенный пункт Зайцево из тяжелого вооружения, вследствие чего был разрушен жилой дом. Об этом сообщил пресс-центр Операции объединенных сил со ссылкой на информацию украинской стороны СЦКК, передает УНН.
Так, 21 августа незаконные вооруженные формирования совершили обстрел населенного пункта Зайцево с применением миномета калибра 82 мм и станковой противотанкового гранатомета СПГ-9. Около 19:20 жители населенного пункта сообщили о попадания боеприпасов, повреждения и возгорания зданий жилого сектора.
"Представители украинской стороны СЦКК прибыли на место обстрела и зафиксировали, что в результате прямого попадания четырех мин калибра 82 мм полностью разрушено летнюю кухню и хозяйственное здание с погребом гражданки Белашевой, проживающей по адресу: ул. Попова, 46. В результате попадания выстрелов СПГ вызвано выгорания остатков указанных зданий. Боеприпасов, которые не взорвались, не обнаружено. Пострадавших среди гражданского населения нет", - отметили в СЦКК.
Напомним, в результате вражеского обстрела населенного пункта Пивденное были разрушены жилые и хозяйственные постройки.