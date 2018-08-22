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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Бойовики обстріляли Зайцеве: зруйновано житловий будинок

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 серпня. УНН. Незаконні збройні формування обстріляли населений пункт Зайцеве із важкого озброєння, внаслідок чого був зруйнований житловий будинок. Про це повідомив прес-центр Операції об'єднаних сил з посиланням на інформацію української сторони СЦКК, передає УНН.

Бойовики обстріляли Зайцеве: зруйновано житловий будинок

Так, 21 серпня незаконні збройні формування здійснили обстріл населеного пункту Зайцеве із застосуванням міномету калібру 82 мм та станкового протитанкового гранатомета СПГ-9. Близько 19:20 мешканці населеного пункту повідомили про влучання боєприпасів, пошкодження та загоряння будівель житлового сектору.

"Представники української сторони СЦКК прибули на місце обстрілу та зафіксували, що внаслідок прямого влучання чотирьох мін калібру 82 мм повністю зруйновано літню кухню та господарчу будівлю з погребом громадянки Белашевої, яка мешкає за адресою: вул. Попова, 46. А внаслідок влучання пострілів СПГ спричинено вигорання залишків зазначених будівель. Боєприпасів, що не вибухнули, не виявлено. Постраждалих серед цивільного населення немає", - зазначили у СЦКК.

Нагадаємо, внаслідок ворожого обстрілу населеного пункту Південне були зруйновані житлові та господарські будівлі

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