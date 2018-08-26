Боевики обстреляли из миномета жилой сектор поселка Пивденное
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. Вчера, 25 августа 2018 российско-террористические войска обстреляли из миномета калибра 120 мм жилой сектор поселка Пивденное Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба ООС, передает УНН.
"Сообщение об обстреле поступило в 10:00 26 августа 2018. На месте происшествия представителями СЦКК была обнаружена воронка от взрыва 120 мм мины на асфальтированной проезжей части улицы Островского, 1 осколками этой мины был поврежден фасад дома культуры. Пострадавших среди мирного населения не зарегистрировано. Боеприпасов, которые не взорвались, выявлено не было", - говорится в сообщении.
В ООС добавили, что огонь велся в направлении Горловка - Южное. Причем, расстояние от места попадания мины в ближайшие позиций Вооруженных Сил Украины составляет около 1 км, что "прямо свидетельствует о преднамеренном обстреле боевиками мирного населения".
Напомним, за прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил боевики незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР" 33 раза открывали огонь по позициям наших войск, в том числе 7 раз с вооружения, запрещенного минского договоренностями.