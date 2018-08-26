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Бойовики обстріляли з міномету житловий сектор селища Південне

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 серпня. УНН. Вчора, 25 серпня 2018 року російсько-терористичні війська обстріляли з міномету калібру 120 мм житловий сектор селища Південне Бахмутського району Донецької області. Про це повідомляє прес-служба ООС, передає УНН.

Бойовики обстріляли з міномету житловий сектор селища Південне

“Повідомлення про обстріл надійшло о 10:00 26 серпня 2018 року. На місці події представниками СЦКК було виявлено вирву від вибуху 120 мм міни на асфальтованій проїжджій частині вулиці Островського, 1. Осколками цієї міни було пошкоджено фасад будинку культури. Постраждалих серед мирного населення не зареєстровано. Боєприпасів, що не вибухнули, виявлено не було”, — йдеться у повідомлені.

В ООС додали, що вогонь вівся у напрямку Горлівка — Південне. Причому, відстань від місця влучання міни до найближчих позицій Збройних Сил України становить близько 1 км, “що прямо свідчить про навмисний обстріл бойовиками мирного населення”.

Нагадаємо, протягом минулої доби у районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” 33 рази відкривали вогонь по позиціях наших військ, у тому числі 7 разів із озброєння, забороненого Мінськими домовленостями.

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