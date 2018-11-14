Боевики обстреляли украинских военных из БМП и минометов
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. С начала текущих суток российско-террористические группировки три раза обстреляли позиции украинских военных на Донбассе, применяя, кроме стрелкового оружия, вооружения БМП и минометы. Об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк, передает корреспондент УНН.
"С начала этого периода по состоянию на 12:00 зафиксировано три прицельных обстрела со стороны российско-оккупационных войск... Потерь в результате боевых действий среди защитников Украины с начала текущих суток нет", - сказал Гуцуляк.
По его словам, с около 3:00, в течение 30 минут, оккупанты вели огонь из гранатометов в сторону наших защитников Красногоровки. Вражеский обстрел велся со стороны оккупированного г.Старомихайловка, а уже утром боевые действия велись в районе Крымского.
В частности, с 6:30 в течение почти получаса оккупанты активно применяли по силам ООС вооружения БМП, гранатометы различных типов, крупнокалиберные пулеметы, выпустили около 10 мин калибра 82 мм. Подразделение Объединенных сил с целью сохранения жизни и здоровья личного состава открывало адекватный огонь с дежурных огневых средств, не нарушая минские соглашения.
"Кроме этого, около 08:00 оккупанты выпустили 5 мин калибра 82 мм в районе Старого Айдара", - отметил Гуцуляк.
Напомним, 13 ноября, ситуация в районе проведения операции оставалась полностью контролируемой Объединенными силами. Боевики 8 раз открывали огонь по позициям наших войск. Дважды противник применил вооружение, запрещенное минскими соглашениями.