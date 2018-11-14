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Бойовики обстріляли українських військових із БМП і мінометів

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КИЇВ. 14 листопада. УНН. З початку поточної доби російсько-терористичні угруповання три рази обстріляли позиції українських військових на Донбасі, застосовуючи, крім стрілецької зброї, озброєння БМП і міномети. Про це сьогодні на брифінгу у Києві повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк, передає кореспондент УНН.

“З початку цієї доби станом на 12:00 зафіксовано три прицільні обстріли з боку російсько-окупаційних військ... Втрат внаслідок бойових дій серед захисників України від початку поточної доби немає”, — сказав Гуцуляк.

За його словами, з близько 3:00, протягом 30 хвилин, окупанти вели вогонь з гранатометів в бік наших оборонців Красногорівки. Ворожий обстріл вівся з боку окупованого смт Старомихайлівка, а вже зранку бойові дії велися в районі Кримського.

Зокрема, з 6:30 протягом майже півгодини окупанти активно застосовували по силах ООС озброєння БМП, гранатомети різних типів, великокаліберні кулемети, випустили близько 10 мін калібру 82 мм. Підрозділ Об’єднаних сил з метою збереження життя та здоров’я особового складу відкрив адекватний вогонь у відповідь із чергових вогневих засобів, не порушуючи мінські угоди.

“Окрім цього, близько 08:00 окупанти випустили 5 мін калібру 82 мм в районі Старого Айдару”, — зазначив Гуцуляк.

Нагадаємо, 13 листопада, ситуація в районі проведення операції залишалася цілком контрольованою Об’єднаними силами. Бойовики 8 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. Двічі противник застосував озброєння, заборонене Мінськими угодами.

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