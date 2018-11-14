Бойовики обстріляли українських військових із БМП і мінометів

КИЇВ. 14 листопада. УНН. З початку поточної доби російсько-терористичні угруповання три рази обстріляли позиції українських військових на Донбасі, застосовуючи, крім стрілецької зброї, озброєння БМП і міномети. Про це сьогодні на брифінгу у Києві повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк, передає кореспондент УНН.