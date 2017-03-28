Боевики обстреляли Широкино из зенитных установок - штаб
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. Боевики применили зенитные установки против украинских военных в Широкино, передает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО в Facebook.
"На Мариупольском направлении неподалеку Тарамчука враг пытался попасть по украинским защитникам с 82 мм миномета. По морским пехотинцам в Широкино бил с зенитной установки ЗУ-23-2 ", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что опорные пункты под Водяным обстреливали из гранатометов и пулеметов, а защитников Павлополя накрывали огнем из гранатометов.
В штабе АТО добавили, что снайперы активизировались под Гнутовым и Водяным.
Как сообщал УНН, по данным штаба АТО 28 марта двое украинских военных получили ранения.