Боевики обстреляли Широкино из зенитных установок - штаб

"На Мариупольском направлении неподалеку Тарамчука враг пытался попасть по украинским защитникам с 82 мм миномета. По морским пехотинцам в Широкино бил с зенитной установки ЗУ-23-2 ", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что опорные пункты под Водяным обстреливали из гранатометов и пулеметов, а защитников Павлополя накрывали огнем из гранатометов.

В штабе АТО добавили, что снайперы активизировались под Гнутовым и Водяным.

Как сообщал УНН, по данным штаба АТО 28 марта двое украинских военных получили ранения.