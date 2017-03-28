Бойовики обстріляли Широкине із зенітних установок – штаб
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Бойовики застосували зенітні установки проти українських військових у Широкиному, передає УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО у Facebook.
"На Маріупольському напрямку неподалік Тарамчука ворог намагався поцілити по українським захисникам з 82 мм міномету. По морським піхотинцям в Широкиному гатив із зенітної установки ЗУ-23-2", - йдеться в повідомленні.
Також зазначається, що опорні пункти під Водяним обстрілювали з гранатометів та кулеметів, а захисників Павлополя накривали вогнем з гранатометів.
В штабі АТО додали, що снайпери активізувались під Гнутовим та Водяним.
Як повідомляв УНН, за даними штабу АТО 28 березня двоє українських військових отримали поранення.