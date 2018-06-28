Боевики обстреляли позиции украинских бойцов возле шахты "Южная"

"Сегодня 28 июня, в День Конституции Украины, пренебрегая нашей государственностью и выполняя преступные приказы своих кураторов из Российской Федерации, боевики так называемой "ДНР" в течение часа с 9:30 до 10:40 вели огонь из 120-миллиметровых минометов и 122-миллиметровых самоходных артиллерийских установок по взводных опорных пунктах бригады в районе шахты "Южная", выпустив по позициям наших защитников 52 мины и 25 снарядов соответственно", – говорится в сообщении.

Вследствие вражеского огня двое бойцов бригады получили ранения, несовместимые с жизнью.

Напомним, в Донецкой области в результате обстрела боевиками города Зализное ранены двое жителей.