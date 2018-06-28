Бойовики обстріляли позиції українських бійців біля шахти "Південна"
Київ • УНН
КИЇВ. 28 червня. УНН. Незаконні збройні формування обстріляли позиції українських військових в районі шахти "Південна", наслідок чого загинули двоє бійців. Про це повідомила прес-служба 24 ОМБр імені короля Данила, передає УНН.
"Сьогодні 28 червня, у День Конституції України, зневажаючи нашу державність та виконуючи злочинні накази своїх кураторів із Російської Федерації, бойовики так званої "ДНР" протягом години із 9:30 до 10:40 вели вогонь із 120-міліметрових мінометів та 122-міліметрових самохідних артилерійських установок по взводних опорних пунктах бригади в районі шахти "Південної", випустивши по позиціях наших захисників 52 міни та 25 снарядів відповідно", – йдеться в повідомленні.
Внаслідок ворожого вогню двоє бійців бригади отримали поранення, несумісні із життям.
Нагадаємо, у Донецькій області внаслідок обстрілу бойовиками міста Залізне поранено двох мешканців.