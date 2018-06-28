Бойовики обстріляли позиції українських бійців біля шахти "Південна"

"Сьогодні 28 червня, у День Конституції України, зневажаючи нашу державність та виконуючи злочинні накази своїх кураторів із Російської Федерації, бойовики так званої "ДНР" протягом години із 9:30 до 10:40 вели вогонь із 120-міліметрових мінометів та 122-міліметрових самохідних артилерійських установок по взводних опорних пунктах бригади в районі шахти "Південної", випустивши по позиціях наших захисників 52 міни та 25 снарядів відповідно", – йдеться в повідомленні.

Внаслідок ворожого вогню двоє бійців бригади отримали поранення, несумісні із життям.

Нагадаємо, у Донецькій області внаслідок обстрілу бойовиками міста Залізне поранено двох мешканців.