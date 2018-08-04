Боевики обстреляли окрестности Марьинки, двое полицейских ранены
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. Противник открывал огонь, применяя стрелковое оружие по северо-восточной окраине Марьинки. Двое полицейских, которые осуществляли патрулирование в жилых кварталах, ранены. Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передает УНН.
По информации пресс-центра, в 10.50 противник открывал огонь применяя стрелковое оружие по северо-восточной окраине Марьинки.
"Под вражеским огнем оказались полицейские полка особого назначения Главного управления Национальной полиции Украины Днепропетровской области из состава Объединенных сил, которые осуществляли патрулирование в жилых кварталах. Вследствие огневого столкновения двое полицейских получили ранения", - говорится в сообщении.
В пресс-центре также добавили, что в течение текущих суток, от 7 до 18 часов российские оккупационные войска 8 раз нарушили режим прекращения огня. Тяжелое вооружение не применялось.
"Оккупанты открывали прицельный огонь в основном из гранатометов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Троицкое, Марьинка, Чермалык, Гнутово, Водяное и Широкино.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - говорится в сообщении.
Напомним, за минувшие сутки на Донбассе не было потерь среди украинских военных.