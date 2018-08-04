Бойовики обстріляли околиці Мар’їнки, двоє поліцейських поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. Противник відкривав вогонь, застосовуючи стрілецьку зброю по північно-східній околиці Мар’їнки. Двоє поліцейських, які здійснювали патрулювання у житлових кварталах, поранені. Про це йдеться у повідомленні прес-центру ООС, передає УНН.
За інформацією прес-центру, о 10.50 противник відкривав вогонь застосовуючи стрілецьку зброю по північно-східній околиці Мар’їнки.
"Під ворожим вогнем опинилися поліцейські полку особливого призначення Головного управління Національної поліції України Дніпропетровської області зі складу Об’єднаних сил, які здійснювали патрулювання у житлових кварталах. Внаслідок вогневого зіткнення двоє поліцейських отримали поранення", - йдеться у повідомленні.
У прес-центрі також додали, що упродовж поточної доби, від 7-ї до 18-ї години російські окупаційні війська 8 разів порушили режим припинення вогню. Важке озброєння не застосовувалося.
"Окупанти відкривали прицільний вогонь в основному з гранатометів та стрілецької зброї по позиціях Об’єднаних сил у районах населених пунктів Кримське, Троїцьке, Мар’їнка, Чермалик, Гнутове, Водяне та Широкине.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, минулої доби на Донбасі не було втрат серед українських військових.