Боевики обстреляли населенный пункт на Донбассе: разрушены жилые здания
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. Незаконные вооруженные формирования обстреляли населенный пункт Пивденное. Об этом сообщил пресс-центр Операции объединенных сил со ссылкой на информацию украинской стороны СЦКК, передает УНН.
"Вооруженные формирования РФ с 20:45 до 22:00 12 августа 2018 года совершили обстрел населенного пункта Пивденное, применив минометы калибром 120 мм и станковые противотанковые гранатометы СПГ-9", - говорится в сообщении.
В результате были разрушены жилые и хозяйственные постройки.
"Только своевременные действия военнослужащих Вооруженных Сил Украины предотвратили потери среди мирного населения, которое удалось вывести из-под обстрела. О факте обстрела было немедленно сообщено Военной прокуратуре и представителям СММ ОБСЕ", - отметили в СЦКК.
Напомним, 13 августа боевики 41 раз открывали огонь по позициям украинских войск, в том числе 11 раз - из тяжелого вооружения.