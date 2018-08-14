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Боевики обстреляли населенный пункт на Донбассе: разрушены жилые здания

Киев • УНН

 • 20517 просмотра

КИЕВ. 14 августа. УНН. Незаконные вооруженные формирования обстреляли населенный пункт Пивденное. Об этом сообщил пресс-центр Операции объединенных сил со ссылкой на информацию украинской стороны СЦКК, передает УНН.

Боевики обстреляли населенный пункт на Донбассе: разрушены жилые здания

"Вооруженные формирования РФ с 20:45 до 22:00 12 августа 2018 года совершили обстрел населенного пункта Пивденное, применив минометы калибром 120 мм и станковые противотанковые гранатометы СПГ-9", - говорится в сообщении.

В результате были разрушены жилые и хозяйственные постройки.

"Только своевременные действия военнослужащих Вооруженных Сил Украины предотвратили потери среди мирного населения, которое удалось вывести из-под обстрела. О факте обстрела было немедленно сообщено Военной прокуратуре и представителям СММ ОБСЕ", - отметили в СЦКК.

Напомним, 13 августа боевики 41 раз открывали огонь по позициям украинских войск, в том числе 11 раз - из тяжелого вооружения.

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