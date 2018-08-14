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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Бойовики обстріляли населений пункт на Донбасі: зруйновані житлові будівлі

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 серпня. УНН. Незаконні збройні формування обстріляли населений пункт Південне. Про це повідомив прес-центр Операції об'єднаних сил з посиланням на інформацію української сторони СЦКК, передає УНН.

Бойовики обстріляли населений пункт на Донбасі: зруйновані житлові будівлі

"Збройні формування РФ з 20:45 до 22:00 12 серпня 2018 року здійснили обстріл населеного пункту Південне, застосувавши міномети калібром 120 мм та станкові протитанкові гранатомети СПГ-9", - йдеться в повідомленні.

У результаті були зруйновані житлові та господарські будівлі.

"Лише своєчасні дії військовослужбовців Збройних Сил України запобігли втратам серед мирного населення, яке вдалося вивести з-під обстрілу. Про факт обстрілу було негайно повідомлено Військову прокуратуру та представників СММ ОБСЄ", - зазначили у СЦКК.

Нагадаємо, 13 серпня бойовики 41 раз відкривали вогонь по позиціях українських військ, у тому числі 11 разів - із важкого озброєння.

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