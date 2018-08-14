Бойовики обстріляли населений пункт на Донбасі: зруйновані житлові будівлі
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Незаконні збройні формування обстріляли населений пункт Південне. Про це повідомив прес-центр Операції об'єднаних сил з посиланням на інформацію української сторони СЦКК, передає УНН.
"Збройні формування РФ з 20:45 до 22:00 12 серпня 2018 року здійснили обстріл населеного пункту Південне, застосувавши міномети калібром 120 мм та станкові протитанкові гранатомети СПГ-9", - йдеться в повідомленні.
У результаті були зруйновані житлові та господарські будівлі.
"Лише своєчасні дії військовослужбовців Збройних Сил України запобігли втратам серед мирного населення, яке вдалося вивести з-під обстрілу. Про факт обстрілу було негайно повідомлено Військову прокуратуру та представників СММ ОБСЄ", - зазначили у СЦКК.
Нагадаємо, 13 серпня бойовики 41 раз відкривали вогонь по позиціях українських військ, у тому числі 11 разів - із важкого озброєння.