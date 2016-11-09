Боевики обстреляли мирных жителей в Торецкое, погиб человек
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Вследствие попадания снаряда во двор частного дома погиб мужчина 1986 года рождения. Полицейские, работающие под обстрелом, вывезли его родных, находившихся в шоковом состоянии. Об этом сообщила пресс-служба ГУНП в Донецкой области, передает УНН.
Отмечается, что снаряды боевиков попали в жилые дома, расположенные по ул. 8 марта поселка Новгородское в городе Торецкое. От взрыва снаряда у своего дома погиб молодой человек.
Также сообщается, что во дворе дома, где находилось тело погибшего мирного жителя, находились в шоковом состоянии две женщины, его родные.
Полицейские эвакуировали женщин, которые даже не могли ничего сказать, и вывезли их в безопасную зону, где передали работникам скорой помощи.
Сейчас на месте происшествия работают полицейские, которые оказывают помощь мирным жителям, фиксируют последствия преступления террористов.
Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 258 "Террористический акт" Уголовного кодекса Украины.
Как сообщал УНН, 27 октября, жилой сектор Торецкая утром обстреляли боевики.