Бойовики обстріляли мирних жителів у Торецьку, загинув чоловік
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Внаслідок влучення снаряду на подвір’я приватного будинку загинув чоловік 1986 року народження. Поліцейські, працюючі під обстрілом, вивезли його рідних, які знаходились в шоковому стані. Про це повідомила прес-служба ГУНП в Донецькій області, передає УНН.
Зазначається, що снаряди бойовиків поцілили у житлові будинки, розташовані по вул. 8-го березня селища Новгородське у місті Торецьку. Від вибуху снаряду біля свого будинку загинув молодий чоловік.
Також повідомляється, що на подвір’ї будинку, де знаходилось тіло загиблого мирного мешканця, перебували в шоковому стані дві жінки, його рідні.
Поліцейські евакуювали жінок, які навіть не могли нічого сказати, та вивезли їх до безпечної зони, де передали працівникам швидкої допомоги.
Зараз на місці події працюють поліцейські, які надають допомогу мирним мешканцям, фіксують наслідки злочину терористів.
Відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 258 “Терористичний акт” Кримінального кодексу України.
Як повідомляв УНН, 27 жовтня, житловий сектор Торецька зранку обстріляли бойовики.