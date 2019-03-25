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Боевики обстреляли две школы на Донбассе

Киев • УНН

 • 7375 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. Незаконные вооруженные формирования обстреляли две школы в Донецкой области. Об этом заявила украинская сторона СЦКК, передает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Боевики обстреляли две школы на Донбассе

Так, по данным отчета СММ ОБСЕ от 23 марта 2019 года, в микрорайоне Трудовские Петровского района Донецка на ул. Самарской, 1 представители СММ зафиксировано повреждение здания школы.

"Это 15-сантиметровая пробоина на высоте 30 см от земли. По оценке патруля ОБСЕ, повреждения нанесены огнем с крупнокалиберного пулемета", - уточнили в СЦКК.

По словам сотрудников школы, обстрел состоялся 21 марта утром, когда ученики уже находились в школе.

Однако при попытке патруля Миссии выяснить обстоятельства происшествия "запуганные оккупантами РФ работники школы отказались ответить на любые вопросы без их разрешения".

"Указанная схема показывает, что Вооруженные Силы Украины никоим образом не могут быть причастными к повреждению школы по тем причинам, что расстояние до ближайших позиций украинских военных составляет не менее 3450 метров, что является недостижимой для стрельбы из пулемета, а также и то, что школа находится внутри жилого квартала и со всех сторон окружена жилыми домами. Учитывая, что повреждение находится на высоте 30 сантиметров от земли, пуля не смогла бы обойти все эти дома", - заявили в СЦКК.

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Во втором случае по адресу проспект Школьный, 13 в населенном пункте Гольмовский, неподконтрольный правительству, СММ видела 1-сантиметровый отверстие и несколько трещин в окне второго этажа с северной стороны школы.

В СЦКК отметили, что работникам школы было оккупационными войсками РФ запрещено впускать наблюдателей Миссии внутрь школы для осмотра места повреждения, а также общаться по этому вопросу. Сотрудники учебного заведения сообщили только то, что повреждение образовалось в результате попадания пули вечером 20 марта.

"Указанная схема подтверждает, что Вооруженные Силы Украины не могут быть причастными к выстрелу по школе с учетом того, что расстояние до фактической линии соприкосновения и соответственно нахождения ближайших позиции украинских военных составляет более 2200 м. Кроме того, здание школы находится внутри плотной жилой застройки многоэтажных домов. Более того, профиль рельефа по направлению украинских позиций является закрытым, то есть создает препятствие для ведения огня из стрелкового оружия", - уточнили в СЦКК.

Напомним, беспилотник СММ ОБСЕ зафиксировал на Донбассе свежие воронки.

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