Бойовики обстріляли дві школи на Донбасі

Так, за даними звіту СММ ОБСЄ від 23 березня 2019 року, у мікрорайоні Трудівські Петровського району Донецька на вул. Самарській, 1 представники СММ зафіксовано пошкодження будівлі школи.

"Це 15-сантиметрова пробоїна на висоті 30 см від землі. За оцінкою патруля ОБСЄ, пошкодження завдано вогнем із великокаліберного кулемета", - уточнили у СЦКК.

Зі слів співробітників школи, обстріл відбувся 21 березня вранці, коли учні вже перебували у школі.

Однак при спробі патруля Місії з’ясувати обставини події "залякані окупантами РФ працівники школи відмовилися відповісти на будь-які запитання без їхнього дозволу".

"Зазначена схема свідчить, що Збройні Сили України ніяким чином не можуть бути причетними до пошкодження школи з тих причин, що відстань до найближчих позицій українських військовиків становить не менш ніж 3450 метрів, що є недосяжною для стрільби із кулемета, а також і те, що школа знаходиться всередині житлового кварталу та з усіх боків оточена житловими будинками. Враховуючи те, що пошкодження знаходиться на висоті 30 сантиметрів від землі, куля не змогла б оминути всі ці будинки", - заявили у СЦКК.

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У другому випадку за адресою проспект Шкільний, 13 у населеному пункті Гольмівський, непідконтрольний урядові, СММ бачила 1-сантиметровий отвір і кілька тріщин у вікні другого поверху з північного боку школи.

У СЦКК зазначили, що працівникам школи було окупаційними військами РФ заборонено впускати спостерігачів Місії всередину школи для огляду місця пошкодження, а також спілкуватись із цього питання. Співробітники навчального закладу повідомили тільки те, що пошкодження утворилося внаслідок влучання кулі ввечері 20 березня.

"Зазначена схема підтверджує, що Збройні Сили України не можуть бути причетними до пострілу по школі з огляду на те, що відстань до фактичної лінії зіткнення та відповідно знаходження найближчих позиції українських військових становить більше ніж 2200 м. Окрім того, будівля школи знаходиться всередині щільної житлової забудови кількаповерхових будинків. Більше того, профіль рельєфу з напрямку українських позицій є закритим, тобто створює перешкоду для ведення вогню зі стрілецької зброї", - уточнили у СЦКК.

Нагадаємо, безпілотник СММ ОБСЄ зафіксував на Донбасі свіжі вирви.