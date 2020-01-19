ООС: боевики обстреляли беспилотник ОБСЕ у Луганская

"На северо-восточной окраине Луганска огонь из стрелкового оружия открыли, по оценке, в направлении беспилотного летательного аппарата СММ малого радиуса действия 17 января во время полета беспилотного летательного аппарата (БПЛА) СММ малого радиуса действия над районами на северо-восточной окраине н.п . Луганск (неподконтрольный правительству) наблюдатели слышали 25 выстрелов из стрелкового оружия ориентировочно за 0,8-1,5 км к северу", - говорится в отчете.

По оценке наблюдателей, огонь велся в направлении БПЛА, который пролетал примерно за 1,2 км к северу от позиции патруля миссии.

Наблюдателям удалось успешно приземлить БПЛА и покинуть опасный район.

Напомним, CММ ОБСЕ констатировала 17 января уменьшения количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях, если сравнивать с предыдущими сутками, зафиксировав 70 взрывов.