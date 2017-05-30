Боевики намеренно разрушают водопровод, который поставляет водой Луганск - Ю.Гримчак

“У нас есть проблема, например, по Попаснянском водоканала, который подает воду: то последнее, что мы у себя в министерстве смотрели, то это — целенаправленное разрушение водопровода, подающего воду на территорию Луганска. На нашей территории, мы контролируем, от насосной станции просто его разрушают. Такое впечатление, что они хотят его разрушить и обвинить Украину в том, что поставка воды на Луганск не происходит”, — сказал он.

Как сообщал УНН, 28 мая боевики 20 раз вели обстрелы по позициям Вооруженных сил Украины на мариупольском направлении, горячей точкой была Красногоровка. Об этом сказал на брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.