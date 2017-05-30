Бойовики навмисно руйнують водогін, який постачає водою Луганськ – Ю.Гримчак
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Бойовики навмисно руйнують водогін, який постачає водою окупований Луганськ. Про це в ефірі “5 каналу” заявив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та ВПО України Юрій Гримчак, передає УНН.
“В нас є проблема, наприклад, по Попаснянському водоканалу, який подає воду: то останнє, що ми у себе в міністерстві дивилися, то це — цілеспрямоване руйнування водогону, який подає воду на територію Луганська. На нашій території, яку ми контролюємо, від насосної станції просто його руйнують. Таке враження, що вони хочуть його зруйнувати і звинуватити Україну в тому, що поставка води на Луганськ не відбувається”, — сказав він.
Як повідомляв УНН, 28 травня бойовики 20 разів вели обстріли по позиціям Збройних сил України на маріупольському напрямку, найгарячішою точкою була Красногорівка. Про це сказав на брифінгу речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко.