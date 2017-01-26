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Боевики на луганском направлении с 3:00 выпустили 50 минометных снарядов

Боевики на луганском направлении с 3:00 выпустили 50 минометных снарядов

Киев • УНН

 • 3927 просмотра

КИЕВ. 26 января. УНН. На луганском направлении боевики во время минометных провокаций в Троицком выпустили более 50 минометных снарядов. Об этом во время брифинга сообщил спикер Мвнвстерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.

"Основные боевые действия вновь велись в Попаснянском районе. В течение дня противник активно открывал огонь из легкого вооружения в сторону защитников Новозвановки, а поздно вечером применил минометы в этом районе. Также в Троицком произошли две вражеские минометные вооруженные провокации. Первая из них произошла в полдень и продолжалась меньше часа, второй раз бандформирования открыли огонь из минометов уже после захода солнца и в течение трех часов выпустили 50 минометных снарядов", - сказал он.

В Ореховом, что на Бахмутской трассе боевики в обед провели кратковременную вооруженную провокацию.

Также дважды враг открывал огонь из стрелкового оружия вблизи поселка Желтое.

Всего на луганском направлении за прошедшие сутки зафиксировали 14 вражеских обстрелов, 2 из них с использованием тяжелого вооружения.

Напомним, за прошедшие сутки трое украинский военнослужащих получили ранения.

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