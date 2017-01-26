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Бойовики на луганському напрямку за три години випустили 50 мінометних снарядів

Бойовики на луганському напрямку за три години випустили 50 мінометних снарядів

Київ • УНН

 • 3927 перегляди

КИЇВ. 26 січня. УНН. На луганському напрямку бойовики під час мінометних провокацій у Троїцькому випустили понад 50 мінометних снарядів. Про це під час брифінгу повідомив речник Мвнвстерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.

“Основні бойові дії знову велися у Попаснянському районі. Протягом дня противник активно відкривав вогонь з легкого озброєння у бік захисників Новозванівки, а пізно ввечері застосував міномети у цьому районі. Також у Троїцькому сталося дві ворожі мінометні збройні провокації. Перша з них відбулася о півдні і тривала менше години, вдруге банд формування відкрило вогонь з мінометів вже після заходу сонця і впродовж трьох годин випустили 50 мінометних снарядів”, — сказав він.

В Горіховому, що на Бахмутській трасі бойовики в обід провели короткочасну збройну провокацію.

Також двічі ворог відкривав вогонь зі стрілецької зброї поблизу селища Жовте.

Всього на луганському напрямку минулої доби зафіксовано 14 ворожих обстрілів, 2 з них з використанням важкого озброєння.

Нагадаэмо, минулої доби троє український військовослужбовців зазнали поранень.

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