Боевики на Донбассе впервые за 3 месяца использовали "Град" против ВСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. Российско-оккупационные войска с полуночи 16 августа совершили 5 прицельных обстрелов по позициям украинских защитников. Об этом сегодня на брифинге рассказал спикер Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк, передает корреспондент УНН.
"С полуночи защитниками Украины зафиксировано 5 прицельных обстрелов со стороны российско-оккупационных войск", - сообщил пресс-секретарь.
По его словам, ночью подразделения объединенных сил попали под прицельный вражеский обстрел из РСЗО БМ-21 "Град". После часа ночи, в течение часа со стороны оккупированного города Дебальцево российско-оккупационные войска выпустили 13 реактивных снарядов и несколько мин калибра 120 мм в сторону украинских защитников Светлодарска.
"В последний раз российско-оккупационные войска применяли по позициям объединенных сил РСЗО БМ-21 "Град" 20 мая этого года. Тогда в пять утра в течение 40 минут враг выпустил 20 реактивных снарядов по защитникам Авдеевки со стороны оккупированного города Ясиноватая", - сказал спикер Минобороны.
Кроме этого, сегодня под минометный обстрел попали защитники Луганского, которые зафиксировали разрывы 5 вражеских мин калибра 82 мм.
Российские оккупанты утром активно применяли вооружение БМП, гранатометы различных типов и крупнокалиберные пулеметы по защитникам Крымского. Также под прицельный вражеский огонь из гранатометов и стрелкового оружия попали ночью подразделения объединенных сил возле Павлополя и Водяного.
"Потерь в результате боевых действий с начала текущих суток среди украинских военных нет", - отметил Гуцуляк.
Как сообщал УНН, боевики 43 раза нарушали режим прекращения огня.