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Бойовики на Донбасі вперше за 3 місяці використали “Гради” проти ЗСУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 серпня. УНН. Російсько-окупаційні війська з опівночі 16 серпня здійснили 5 прицільних обстрілів по позиціях українських захисників. Про це сьогодні на брифінгу розповів речник Міністерства оборони України полковник Дмитро Гуцуляк, передає кореспондент УНН.

Бойовики на Донбасі вперше за 3 місяці використали “Гради” проти ЗСУ

“З опівночі захисниками України зафіксовано 5 прицільних обстрілів з боку російсько-окупаційних військ”, — повідомив речник.

За його словами, вночі підрозділи об’єднаних сил потрапили під прицільний ворожий обстріл з РСЗВ БМ-21 “Град”. Після першої години ночі, протягом години з боку окупованого міста Дебальцеве російсько-окупаційні війська випустили 13 реактивних снарядів та декілька мін калібру 120 мм в бік українських захисників Світлодарська.

“Востаннє російсько-окупаційні війська застосовували по позиціях об’єднаних сил РСЗВ БМ-21 „Град“ 20 травня цього року. Тоді, о п’ятій ранку протягом 40 хвилин ворог випустив 20 реактивних снарядів по захисникам Авдіївки з боку окупованого міста Ясинувата”, — сказав речник Міноборони.

Окрім цього, сьогодні під мінометний обстріл потрапили оборонці Луганського, які зафіксували розриви 5 ворожих мін калібру 82 мм.

Російські окупанти зранку активно застосовували озброєння БМП, гранатомети різних типів та великокаліберні кулемети по захисниках Кримського. Також під прицільний ворожий вогонь з гранатометів та стрілецької зброї потрапили вночі підрозділи об’єднаних сил поблизу Павлополя та Водяного.

“Втрат внаслідок бойових дій від початку поточної доби серед українських військових немає”, — зазначив Гуцуляк.

Як повідомляв УНН, бойовики 43 рази порушували режим припинення вогню.

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