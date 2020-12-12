Боевики в Донбассе трижды нарушили режим тишины, украинские военные - ответили
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Боевики на Донбассе трижды нарушили режим тишины. В результате обстрелов двое украинских военных получили ранения. После этого подразделения ООС "ответили" на действия боевиков, передает УНН со ссылкой на пресс-центр ООС.
"С начала текущих суток, 12 декабря, на участках ответственности наших бригад со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 3 нарушения договоренностей, что вступили в действие 27 июля 2020 года, согласно решению Трехсторонней контактной группы", - говорится в сообщении.
По данным пресс-центра, по позициям украинских защитников вблизи населенных пунктов Луганское и Водяное враг открывал огонь из автоматических станковых гранатометов. Также российско-оккупационные войска обстреляли наши позиции из стрелкового оружия в районе населенного пункта Золотое-4.
"В результате вражеских выстрелов двое украинских военнослужащих получили легкие ранения. Воинам оперативно оказана первая медицинская помощь и эвакуированы в лечебное учреждение. Состояние здоровья защитников удовлетворительное. На такие дерзкие действия противника подразделения Объединенных сил открыли огонь", - добавили в пресс-центре.
О нарушении режима прекращения огня вооруженными формированиями Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК, говорится в сообщении.
Напомним, на Донбассе ранено двух военных, их состояние удовлетворительное.