На Донбасі поранено двох військових, їх стан задовільний
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Сьогодні зранку, 12 грудня, отримали легкі вторинні поранення двоє військовослужбовців однієї з механізованих бригад. Про це йдеться у повідомленні Української делегації для участі у Тристоронній контактній групі на офіційній сторінці у Facebook, передає УНН.
“Сьогодні зранку, 12 грудня, отримали легкі вторинні поранення двоє військовослужбовців однієї з наших механізованих бригад.
Стан поранених задовільний, їм надана медична допомога, військовослужбовці залишилися в районі оборони”, — йдеться у повідомленні.
За попередніми даними, евакуації до медичного закладу не потребують, відзначили у делегації.
Крім того, через поранення українських військових вжито низку заходів.
“Наші дії щодо ситуації: через координаційний механізм заведено „режим тиші“; направлено письмове повідомлення до СММ ОБСЄ; спостережна група УССЦКК здійснює заходи щодо верифікації події”, - йдеться у повідомленні.
Раніше УНН повідомляв, що на Донбасі упродовж поточної доби бойовики три рази порушили режим припинення вогню.