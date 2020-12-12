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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 67830 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 90114 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
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3 марта, 15:41 • 114010 просмотра

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3 марта, 11:09 • 149214 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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На Донбассе ранены двое военных, их состояние удовлетворительное

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КИЕВ. 12 декабря. УНН. Сегодня утром, 12 декабря, получили легкие вторичные ранения двое военнослужащих одной из механизированных бригад. Об этом говорится в сообщении украинской делегации для участия в Трехсторонний контактной группе на официальной странице в Facebook, передает УНН.

"Сегодня утром, 12 декабря, получили легкие вторичные ранения двое военнослужащих одной из наших механизированных бригад. Состояние раненых удовлетворительное, им оказана медицинская помощь, военнослужащие остались в районе обороны", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, в эвакуации в медицинское учреждение не нуждаются, отметили в делегации.

Кроме того, из-за ранения украинских военных приняты меры.

"Наши действия по ситуации: через координационный механизм принято "режим тишины"; направлено письменное уведомление в СММ ОБСЕ; наблюдательная группа УССЦКК осуществляет меры по верификации происшествия ", - говорится в сообщении.

Ранее сообщал УНН, что на Донбассе в течение текущих суток боевики три раза нарушили режим прекращения огня.

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