На Донбассе ранены двое военных, их состояние удовлетворительное
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Сегодня утром, 12 декабря, получили легкие вторичные ранения двое военнослужащих одной из механизированных бригад. Об этом говорится в сообщении украинской делегации для участия в Трехсторонний контактной группе на официальной странице в Facebook, передает УНН.
"Сегодня утром, 12 декабря, получили легкие вторичные ранения двое военнослужащих одной из наших механизированных бригад. Состояние раненых удовлетворительное, им оказана медицинская помощь, военнослужащие остались в районе обороны", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, в эвакуации в медицинское учреждение не нуждаются, отметили в делегации.
Кроме того, из-за ранения украинских военных приняты меры.
"Наши действия по ситуации: через координационный механизм принято "режим тишины"; направлено письменное уведомление в СММ ОБСЕ; наблюдательная группа УССЦКК осуществляет меры по верификации происшествия ", - говорится в сообщении.
Ранее сообщал УНН, что на Донбассе в течение текущих суток боевики три раза нарушили режим прекращения огня.