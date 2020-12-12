На Донбасі бойовики три рази порушили режим “тиші” за добу
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. На Донбасі упродовж поточної доби бойовики три рази порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об’єднаних сил, передає УНН.
“Минулої доби, 11 грудня, задокументовано три порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Зокрема, декілька пострілів з автоматичного станкового гранатомета помічено біля Мар’їнки. А по українських позиціях неподалік населених пунктів Водяне та Зайцеве противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї. Ворожі провокації не несли загрози нашим воїнам, тому українські захисники вогонь у відповідь не відкривали. Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат і поранень немає”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що про порушення режиму припинення вогню з боку бойовиків повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.
“Від початку поточної доби, 12 грудня, у смугах відповідальності наших бойових бригад обстрілів з боку російсько-окупаційних військ не відмічено, на усіх ділянках фронту спостерігалася тиша”, — додали в штабі ООС.