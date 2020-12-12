На Донбасі бойовики три рази порушили режим “тиші” за добу

“Минулої доби, 11 грудня, задокументовано три порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Зокрема, декілька пострілів з автоматичного станкового гранатомета помічено біля Мар’їнки. А по українських позиціях неподалік населених пунктів Водяне та Зайцеве противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї. Ворожі провокації не несли загрози нашим воїнам, тому українські захисники вогонь у відповідь не відкривали. Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат і поранень немає”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що про порушення режиму припинення вогню з боку бойовиків повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

“Від початку поточної доби, 12 грудня, у смугах відповідальності наших бойових бригад обстрілів з боку російсько-окупаційних військ не відмічено, на усіх ділянках фронту спостерігалася тиша”, — додали в штабі ООС.