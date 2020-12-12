На Донбассе боевики три раза нарушили режим "тишины" за сутки
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. На Донбассе в течение текущих суток боевики три раза нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил, передает УНН.
“За прошедшие сутки, 11 декабря, задокументировано три нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. В частности, несколько выстрелов из автоматического станкового гранатомета замечено у Марьинки. А по украинским позициям неподалеку населенных пунктов Водяное и Зайцево противник открывал огонь из стрелкового оружия. Вражеские провокации не несли угрозы нашим воинам, поэтому украинские защитники огонь в ответ не открывали. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что о нарушении режима прекращения огня со стороны боевиков сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.
“С начала текущих суток, 12 декабря, в полосах ответственности наших боевых бригад обстрелов со стороны российско-оккупационных войск не отмечено, на всех участках фронта наблюдалась тишина”, — добавили в штабе ООС.