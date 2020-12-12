Бойовики на Донбасі тричі порушили режим тиші, українські військові - відповіли
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Бойовики на Донбасі тричі порушили режим тиші. У результаті обстрілів двоє українських військових отримали поранення. Після цього підрозділи ООС "відповіли" на дії бойовиків, передає УНН із посиланням на пресцентр ООС.
"Від початку поточної доби, 12 грудня, на ділянках відповідальності наших бригад з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 3 порушення домовленостей, що вступили в дію 27 липня 2020 року, відповідно до рішення Тристоронньої контактної групи", - йдеться у повідомленні.
За даними пресцентру, по позиціях українських захисників поблизу населених пунктів Луганське та Водяне ворог відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів. Також російсько-окупаційні війська обстріляли наші позиції зі стрілецької зброї в районі населеного пункту Золоте-4.
"Внаслідок ворожих пострілів двоє українських військовослужбовців отримали легкі поранення. Воїнам оперативно надано першу медичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан здоров’я захисників задовільний. На такі зухвалі дії противника підрозділи Об’єднаних сил відкрили вогонь у відповідь", - додали у пресцентрі.
Про порушення режиму припинення вогню збройними формуваннями Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК, зазначено у повідомленні.
Нагадаємо, на Донбасі поранено двох військових, їх стан задовільний.