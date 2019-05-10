Боевики на Донбассе семь раз обстреляли позиции Объединенных сил
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. На Донбассе от начала суток боевики семь раз нарушили режим прекращения огня. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. Об этом сообщили УНН в пресс-центре ООС.
"С начала суток враг семь раз нарушил режим прекращения огня. Вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь по позициям наших подразделений из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибров 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.
Так, по данным пресс-центра, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник трижды обстрелял позиции Объединенных сил:
дважды из минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - вблизи села Новомихайловка; с автоматических станковых гранатометов - около города Авдеевка.
"В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" враг обстрелял позиции Объединенных сил четыре раза:
дважды из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи населенного пункта Новозвановка; из минометов калибра 120 мм - у города Попасная; с автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи населенного пункта Новгородское", - говорится в сообщении.
По данным пресс-центра, потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются.
"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - говорится в сообщении.
Напомним, с начала текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано три обстрела со стороны противника, с применением артиллерии и минометов.