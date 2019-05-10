Бойовики на Донбасі сім разів обстріляли позиції Об'єднаних сил
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. На Донбасі від початку доби бойовики сім разів порушили режим припинення вогню. Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. Про це УНН повідомили у прес-центрі ООС.
"Від початку доби ворог сім разів порушив режим припинення вогню. Збройні формування Російської Федерації вели вогонь по позиціях наших підрозділів з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібрів 120 і 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.
Так , за даними прес-центру, у районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" противник тричі обстріляв позиції Об'єднаних сил:
двічі з мінометів калібру 82 мм, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї – поблизу села Новомихайлівка;
з автоматичних станкових гранатометів – біля міста Авдіївка.
"У районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ" ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил чотири рази:
двічі з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – поблизу населеного пункту Новозванівка; з мінометів калібру 120 мм – біля міста Попасна; з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – поблизу населеного пункту Новгородське", - йдеться у повідомленні.
За даними прес-центру, втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються.
"Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою", - зазначено у повідомленні.
Нагадаємо, від початку поточної доби в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано три обстріли з боку противника, з застосуванням артилерії та мінометів.