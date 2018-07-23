Боевики на Донбассе проверяли автобусы в поисках мужчин призывного возраста - разведка

"19-20 июля в населенных пунктах и ​​на пунктах пропуска, находящихся на оккупированной территории, так называемыми "правоохранительными" органами проводилась проверка автомобильного транспорта и автобусов. Особое внимание уделялось лицам мужского пола в возрасте от 18 до 45 лет , которые имеют опыт прохождения службы в силовых структурах", - сообщил Гуцуляк.



По данным разведки, полученная информация в дальнейшем заносилась в отдельную базу для использования во время проведения мобилизационных мероприятий.



"Мужчин опрашивали относительно цели поездки и пункта назначения, проверялись документы, удостоверяющие личность, наличие регистрации на временно оккупированных населенных пунктах, а мобильные телефоны изымались для проверки. Полученная в ходе проверки информация заносилась оккупантами в отдельную базу данных для последующего использования во время проведения мобилизационных мер", - отметил он.



Напомним, российское командование на Донбассе принудительно привлекает мужчин в возрасте от 18 до 50 лет к прохождению военной службы.



