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Бойовики на Донбасі перевіряли автобуси в пошуках чоловіків призовного віку - розвідка

Бойовики на Донбасі перевіряли автобуси в пошуках чоловіків призовного віку - розвідка

Київ • УНН

 • 3529 перегляди

КИЇВ. 23 липня. УНН. Бойовики на Донбасі перевіряли автомобілі та автобуси в пошуках чоловіків призовного віку. Про це з посиланням на дані розвідки повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк, передає УНН.

"19-20 липня ц.р. у населених пунктах та на пунктах пропуску, що знаходяться на окупованій території, т.зв. "правоохоронними" органами проводилась перевірка автомобільного транспорту та автобусів. Особлива увага приділялась особам чоловічої статі віком від 18 до 45 років, які мають досвід проходження служби у силових структурах", - повідомив Гуцуляк.

За даними розвідки, отримана інформація в подальшому заносилась в окрему базу для використання під час проведення мобілізаційних заходів.

"Чоловіків опитували щодо мети поїздки та пункту призначення, перевірялись документи, що засвідчують особу, наявність реєстрації в тимчасово окупованих населених пунктах, а мобільні телефони вилучались для перевірки. Отримана під час перевірки інформація заносилась окупантами в окрему базу даних для подальшого використання під час проведення мобілізаційних заходів", зазначив він.

Нагадаємо, російське командування на Донбасі примусово залучає чоловіків віком від 18 до 50 років до проходження військової служби.

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