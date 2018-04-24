Боевики на Донбассе готовят провокации к изменению формата АТО - разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. По информации главного управления разведки Минобороны Украины, командование российско-оккупационных войск готовит ряд провокаций накануне изменения формата операции по стабилизации обстановки на Востоке Украины. Об этом сегодня на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины Максим Праута, передает корреспондент УНН.
“Командование российско-оккупационных войск готовит ряд провокаций для дискредитации украинской власти накануне изменения формата операции по стабилизации ситуации на Востоке Украины. Для этого противник существенно активизировал применение беспилотных летательных аппаратов и подготовку артиллерийских подразделений из состава так называемых „1-го и 2-го армейских корпусов“”, — сообщил он.
Так, по словам спикера, комплексные мероприятия по подготовке подразделений российско-оккупационных войск проводятся как на полигонах, расположенных на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, так и на территории Российской Федерации.
По имеющимся данным, подготовка артиллерийских подразделений “2-го армейского корпуса” осуществляется на полигоне в Лунугинском районе Луганской области под руководством российских офицеров из других воинских частей южного военного округа Вооруженных сил РФ.
“Вместе с тем на территории Ростовской области организован ряд ускоренных курсов по повышению квалификации младшего офицерского состава российско-оккупационных войск. Это — командиры танковых подразделений, начальники радиостанций и другие”, — отметил он.
Как сообщал УНН, 30 апреля на Донбассе завершится антитеррористическая операция, и начнется новый формат под руководством Объединенных сил.