Боевики на Донбассе готовят провокации к изменению формата АТО - разведка

“Командование российско-оккупационных войск готовит ряд провокаций для дискредитации украинской власти накануне изменения формата операции по стабилизации ситуации на Востоке Украины. Для этого противник существенно активизировал применение беспилотных летательных аппаратов и подготовку артиллерийских подразделений из состава так называемых „1-го и 2-го армейских корпусов“”, — сообщил он.

Так, по словам спикера, комплексные мероприятия по подготовке подразделений российско-оккупационных войск проводятся как на полигонах, расположенных на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, так и на территории Российской Федерации.

По имеющимся данным, подготовка артиллерийских подразделений “2-го армейского корпуса” осуществляется на полигоне в Лунугинском районе Луганской области под руководством российских офицеров из других воинских частей южного военного округа Вооруженных сил РФ.

“Вместе с тем на территории Ростовской области организован ряд ускоренных курсов по повышению квалификации младшего офицерского состава российско-оккупационных войск. Это — командиры танковых подразделений, начальники радиостанций и другие”, — отметил он.

Как сообщал УНН, 30 апреля на Донбассе завершится антитеррористическая операция, и начнется новый формат под руководством Объединенных сил.