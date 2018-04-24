Бойовики на Донбасі готують провокації до зміни формату АТО - розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. За інформацією головного управління розвідки Міноборони України, командування російсько-окупаційних військ готує низку провокацій напередодні зміни формату операції зі стабілізації обстановки на Сході України. Про це сьогодні на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України Максим Праута, передає кореспондент УНН.
“Командування російсько-окупаційних військ готує низку провокацій для дискредитації української влади напередодні зміни формату операції зі стабілізації ситуації на Сході України. Для цього противник суттєво активізував застосування безпілотних літальних апаратів та підготовку артилерійських підрозділів зі складу так званих „1-го та 2-го армійських корпусів“”, — повідомив він.
Так, за словами речника, комплексні заходи з підготовки підрозділів російсько-окупаційних військ проводяться як на полігонах, розташованих на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, так і на території Російської Федерації.
За наявними даними, підготовка артилерійських підрозділів “2-го армійського корпусу” здійснюється на полігоні в Лунугінському районі Луганської області під керівництвом російських офіцерів з інших військових частин південного військового округу збройних сил РФ.
“Водночас на території Ростовської області організовано низку прискорених курсів з підвищення кваліфікації молодшого офіцерського складу російсько-окупаційних військ. Це — командири танкових підрозділів, начальники радіостанцій та інші”, — зазначив він.
Як повідомляв УНН, 30 квітня на Донбасі завершиться антитерористична операція, і почнеться новий формат під керівництвом Об’єднаних сил.