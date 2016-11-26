Боевики за прошедшие сутки стреляли из минометов на донецком направлении
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. За прошедшие сутки на донецком направлении в зоне АТО незаконные вооруженные формирования пять раз обстреляли позиции сил АТО, дважды из них - с применением минометов. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает корреспондент УНН.
"На донецком направлении боевые действия вчера велись на Светлодарской дуге и в Авдеевской промзоне. Противник дважды применял минометы. Уже традиционно, некоторые враждебные обстрелы были достаточно длительными, более 2,5 часов. Всего за минувшие сутки на донецком направлении зафиксировано 5 вражеских обстрелов, два из них с применением минометов", - сообщил А.Лысенко.
Напомним, боестолкновение произошло на луганском направлении в зоне АТО.