Боевики за прошедшие сутки стреляли из минометов на донецком направлении

"На донецком направлении боевые действия вчера велись на Светлодарской дуге и в Авдеевской промзоне. Противник дважды применял минометы. Уже традиционно, некоторые враждебные обстрелы были достаточно длительными, более 2,5 часов. Всего за минувшие сутки на донецком направлении зафиксировано 5 вражеских обстрелов, два из них с применением минометов", - сообщил А.Лысенко.

Напомним, боестолкновение произошло на луганском направлении в зоне АТО.