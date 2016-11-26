Бойовики минулої доби стріляли з мінометів на донецькому напрямку

"На донецькому напрямку бойові дії вчора велися на Світлодарській дузі та в Авдіїївській промзоні. Противник двічі застосовував міномети. Вже традиційно, деякі ворожі обстріли були достатньо тривалими, більше 2,5 годин. Всього минулої доби на донецькому напрямку зафіксовано 5 ворожих обстрілів, два з них із застосуванням мінометів", - повідомив А.Лисенко.

Нагадаємо, бойове зіткнення сталося на луганському напрямку в зоні АТО.