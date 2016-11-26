Бойовики минулої доби стріляли з мінометів на донецькому напрямку
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Минулої доби на донецькому напрямку в зоні АТО незаконні збройні формування п’ять разів обстріляли позиції сил АТО, двічі з них – із застосуванням мінометів. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко, передає кореспондент УНН.
"На донецькому напрямку бойові дії вчора велися на Світлодарській дузі та в Авдіїївській промзоні. Противник двічі застосовував міномети. Вже традиційно, деякі ворожі обстріли були достатньо тривалими, більше 2,5 годин. Всього минулої доби на донецькому напрямку зафіксовано 5 ворожих обстрілів, два з них із застосуванням мінометів", - повідомив А.Лисенко.
Нагадаємо, бойове зіткнення сталося на луганському напрямку в зоні АТО.