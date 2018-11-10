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Боевики готовят серию взрывов в местах скопления людей во время "выборов в ЛНР" - активист

Боевики готовят серию взрывов в местах скопления людей во время "выборов в ЛНР" - активист

Киев  •  УНН

 • 10549 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Сотрудники "Министерства государственной безопасности" самопровозглашенной "ЛНР" готовят серию взрывов во время проведения так называемых "выборов" 11 ноября. Об этом на своей странице в Facebook сообщил общественный активист Дмитрий Снегирев, передает УНН.

"На 11 ноября в Луганске сотрудники "Министерства государственной безопасности ЛНР" готовят серию взрывов во время проведения так называемых псевдо выборов главаря "ЛНР". Теракты планируют провести с помощью взрывчатки, которую заложат в нескольких местах массового скопления людей. Целью провокации является максимальное поражение и большое количество жертв среди гражданского населения", - написал активист.

По его словам, сейчас оккупанты проводят мероприятия по принудительному привлечению населения к участию в праздновании, которое планируют провести на Театральной площади оккупированного Луганска. В вечернем концерте который должен начаться в 18.00 запланировано участие российских рок-групп "Декабрь" и "Смысловые галлюцинации".

Снегирев обратил внимание тот факт, что накануне проведения "псевдовыборов" между "министерствами государственной безопасности" квазиреспублик был подписан меморандум о взаимодействии в случае чрезвычайных ситуаций, а именно: терактов в "столицах" обоих "республик".

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Активист напомнил также, что в октябре пресс-служба "министерства государственной безопасности ЛНР" обнародовала информацию о задержании на территории "республики" "члена грузинской организованной преступной группы, которая занималась легализацией боевиков террористических организаций из стран Ближнего Востока в Украине с целью их дальнейшей переброски в страны ЕС и Российскую Федерацию".

По информации местных источников Снегирева из аналитического отдела ГИ "Правое Дело", по распоряжению "и.о. начальника управления народной милиции ЛНР" были выделены дополнительные подразделения боевиков для обеспечения правопорядка в местах массового скопления людей и возле избирательных участков.

"Стоит отметить, что с 8 ноября сотрудники так называемых "силовых структур" самопровозглашенной "ЛНР" переведены на усиленный режим несения службы. В случае проведения диверсионных актов в Луганске вся ответственность ляжет на сотрудников "МГБ ЛНР". Политическому руководству РФ крайне необходимо сделать Украину государством-террористом, чтобы выйти из формата Минска и затем избавиться экономических санкций", - написал активист.

Как сообщал УНН, в фейковых выборах, которые оккупанты намерены провести 11 ноября на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, намерено принять участие не более 30 процентов местного населения.

Добавим, что местные жители, причастные к организации и проведению псевдовыборов 11 ноября на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей, будут привлечены к уголовной ответственности.

Ранее в США призвали жителей Донбасса бойкотировать "выборы" в ОРДЛО.

В ГПУ заявили, что санкция инкриминируемой статьи организаторам так называемых выборов предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.

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