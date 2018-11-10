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Бойовики готують низку вибухів у місцях скупчення людей під час “виборів в ЛНР” - активіст

Бойовики готують низку вибухів у місцях скупчення людей під час “виборів в ЛНР” - активіст

Київ • УНН

 • 10549 перегляди

КИЇВ. 10 листопада. УНН. Співробітники “Міністерства державної безпеки” самопроголошеної “ЛНР” готують серію вибухів під час проведення так званих “виборів” 11 листопада. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив громадський активіст Дмитро Снєгирьов, передає УНН.

“На 11 листопада в Луганську співробітники "Міністерства державної безпеки ЛНР" готують серію вибухів під час проведення так званих псевдо виборів ватажка "ЛНР". Теракти планують провести за допомогою вибухівки, яку закладуть у кількох місцях масового скупчення людей. Метою провокації є максимальне ураження і велика кількість жертв серед цивільного населення”, — написав активіст.

За його словами, наразі окупанти проводять заходи з примусового залучення населення до участі у святкуванні, яке планують провести на Театральній площі окупованого Луганська. У вечірньому концерті який має розпочатися о 18.00 запланована участь російських рок-груп “Грудень” і “Смислові галюцинації”.

Снєгирьов звернув увагу той факт, що напередодні проведення “псевдовиборів” між “міністерствами державної безпеки” квазіреспублік був підписаний меморандум про взаємодію на випадок надзвичайних ситуацій, а саме: терактів в “столицях” обох “республік”.

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Активіст нагадав також, що у жовтні прес-служба “міністерства державної безпеки ЛНР” оприлюднила інформацію про затримання на території “республіки” “члена грузинської організованої злочинної групи, яка займалася легалізацією бойовиків терористичних організацій з країн Близького Сходу на Україну з метою їх подальшого перекидання в країни ЄС і Російську Федерацію”.

За інформацією місцевих джерел Снєгирьова з аналітичного відділу ГІ “Права Справа”, за розпорядженням " в.о. начальника управління народної міліції ЛНР" буливиділені додаткові підрозділи бойовиків для забезпечення правопорядку в місцях масового скупчення людей і біля виборчих дільниць.

“Варто зазначити, що з 8 листопада співробітники так званих „силових структур“ самопроголошеної „ЛНР“ переведені на посилений режим несення служби. У разі проведення диверсійних актів у Луганську вся відповідальність ляже на співробітників „МДБ ЛНР“. Політичному керівництву РФ вкрай потрібно зробити Україну державою-терористом, щоб вийти з формату Мінську і відтак позбутися економічних санкцій”, — написав активіст.

Як повідомляв УНН, на фейкових виборах, які окупанти мають намір провести 11 листопада на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, має намір взяти участь не більше 30 відсотків місцевого населення.

Додамо, що місцеві жителі, причетні до організації та проведення псевдовиборів 11 листопада на окупованій території Донецької і Луганської областей, будуть притягнуті до кримінальної відповідальності.

Раніше в США закликали жителів Донбасу бойкотувати “вибори” в ОРДЛО.

У ГПУ заявили, що санкція інкримінованої статті організаторам так званих виборів передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.

Українські Національні Новини

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