Боевики до смерти забили мирного жителя Луганской области

Установлено, что умерший зарабатывал себе на жизнь тем, что за небольшую плату помогал переносить сумки с вещами людям, которые пересекают КПВВ "Станица-Луганская" от блокпоста на подконтрольной Украины территории к блокпосту сепаратистов. 27 апреля мужчина понес вещи через разрушенный мост к блокпосту боевиков и больше на подконтрольную Украины территорию не вернулся.

В тот же день родители пропавшего начали самостоятельные поиски сына, опрашивали людей, которые находятся на КПВВ и тех кто вместе с сыном занимается переносом сумок через линию разграничения, но никакой информации о пропавшем сыне не получили. Через некоторое время младший брат пропавшего нашел в социальных сетях объявление о том, что на ул. Ломаносова оккупированного м. Луганская 27 апреля нашли труп неизвестного мужчины. По описанию умершего и его вещей родные узнали пропавшего.

Отец, поехал в г. Луганск, опознал труп сына в морге и забрал его домой. Согласно справки, предоставленной ему в морге "ЛНР", смерть сына наступила от "многочисленных тупых травм головы, туловища и конечностей, а также перелома костей скелета и повреждений внутренних органов". Вернувшись с телом сына в Станицу, он сразу обратился в Станично-Луганский отдел полиции.

В ходе проведения оперативных мероприятий, сотрудники полиции получили оперативную информацию о том, что в тот день боевики у себя на блокпосту задержали мужчину и отвезли к так называемой "комендатуре" г. Луганск, где с ним проводили "разъяснительную беседу", во время которой мужчина и умер от многочисленных телесных повреждений и был вывезен боевиками и выброшен на ул. Ломоносова ныне оккупированного областного центра.

По данному факту следственными Станично-Луганского отдела полиции открытое уголовное производство по ст. 115 УК Украины "Умышленное убийство".

Как сообщал УНН, руководительнице государственного комитета по земельным отношениям "ЛНР" сообщено о подозрении.