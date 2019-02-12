Боевики четыре раза нарушили режим "тишины" на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. Сегодня с 00.00 до 18.00 боевики четыре раза обстреляли позиции украинских войск, в том числе два раза с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет, передает УНН со ссылкой на пресс-центр ООС.
"В течение суток, в период с 00.00 до 18.00, противник четыре раза обстрелял позиции наших войск, в том числе два раза с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения", - говорится в сообщении.
По информации пресс-центра, в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты обстреляли позиции украинских войск в районе населенного пункта Широкино из минометов калибра 120 мм.
"В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял наших защитников с: минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов - в районе населенного пункта хутор Вильный; ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи поселка Майское; противотанкового ракетного комплекса и вооружения боевой машины пехоты БМП-2 в районе населенного пункта Богуславское", - говорится в сообщении.
Подразделения обороняющихся в ответ подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств. Потери противника уточняются, отметили в пресс-центре.
Напомним, 11 февраля боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня. 8 раз противник применял вооружение, запрещенное минскими договоренностями.